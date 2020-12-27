Украинцев предупредили о шторме: прогноз погоды на понедельник. Карта

Погода в Украине в понедельник, 28 декабря, будет с осадками, которые накроют почти всю страну. Также ожидается сильный ветер, местами штормовой.

По данным Украинского гидрометцентра, только на востоке страны будет солнечно (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца).

В целом по Украине порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. В южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица. Объявлен І уровень опасности (желтый).

На Правобережье, Закарпатье, Прикарпатье, северо-восточных областях дожди и мокрый снег. Без осадков будет только на востоке.

Температура воздуха ночью будет от 1 тепла до 4 мороза, в восточных областях до -10.

Днем по стране от 0 до 6 тепла, на юге до +9, а вот на востоке -1 -3.

Погода в Киеве в понедельник будет с осадками (дождь и мокрый снег), ночью -1 -3, днем до +2.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год на всей территории Украины снега не будет, но пойдет дождь и потеплеет.