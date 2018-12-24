"Украинское кимоно": опубликованы невероятные фото традиционного наряда японцев

В Японии презентовали "украинское" кимоно в рамках проекта культурной программы Олимпийских игр-2020 в Токио.

Об этом сообщается на официальном сайте посольства Украины в Японии, где отметили, что 23 декабря данное кимоно надевала жена посла Украины Игоря Харченко Марина на прием в Императорском дворце по случаю дня рождения Императора Японии.

Посол Украины в Японии Игорь Харченко с женой Мариной

Как сказал посол знаковость этого события заключается в двух вещах: "Во-первых, это - уникальное и единственное в мире кимоно; оно является произведением искусства, которое отражает сочетание японской и украинской культур. Такое кимоно является настоящим символом украинско-японской дружбы. Во-вторых, нынешний прием является последней возможностью поздравить императора Акихито, который в следующем году планирует передать дела своему преемнику", – сказал он.

В посольстве рассказали, что что "украинское" кимоно подготовлено в рамках проекта Imagine OneWorld Kimono Project, который имеет целью создание японских кимоно с национальными мотивами различных стран мира в контексте подготовки культурной программы Олимпийских игр 2020 в г. Токио.

Основными мотивами для украинского кимоно, которое было создано в одном из древних культурных центров Японии - городе Канадзава префектуры Исикава, были использованы подсолнухи, писанки, аисты, а также памятник Владимиру Великому - Крестителю Киевской Руси.

Для изготовления кимоно понадобилось примерно восемь месяцев, пояса - три.

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