Украина вышла на 12 место в мире по количеству больных и умерших от COVID-19

По состоянию на 13 октября в Украине было зафиксировано прибавление 5 133 зараженных коронавирусом и 107 летальных новых случаев. Таким образом страна оказалась на 12-м месте мирового рейтинга по суточному приросту инфицированных и умерших.

Если говорить о статистике по COVID-19 среди стран Европы, то Украина попала на восьмое место. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Список возглавила Великобритания с 17 234 новыми больными. На втором и третьем местах оказались Россия и Франция с 13 868 и 12 993 зараженными соответственно. Перед Украиной в рейтинге – Италия, там заболели еще 5 901 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря, а учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.