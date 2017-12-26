Украина вошла в топ-10 самых опасных стран для туристов

Украина заняла десятое место в рейтинге самых опасных стран мира для туристов, составленном Всемирным экономическим форумом.

Об этом сообщает The Independent.

"Борьба между Вооруженными силами Украины и вооруженными сепаратистами, которых поддерживает Россия, является общей как в восточных, так и в юго-восточных регионах Украины, в частности в Донецкой области, Луганской области и Крыму", – говорится в сообщении.

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Представители Всемирного экономического форума отмечают, что украинцы продолжают увязать в боевых действиях.

В первую десятку, помимо Украины, также вошли: Колумбия, Йемен, Сальвадор, Пакистан, Нигерия, Венесуэла, Египет, Кения и Гондурас.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Украина поднялась в рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2018 на 43 позицию из 190 стран, улучшив свой предыдущий показатель почти в два раза.