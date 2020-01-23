Победить Мордор.

История показала, что малым военным сопротивлением (25%+, а то и -) это сделать практически нереально, и поэтому ультранационалистические идеи здесь разбиваются о глыбу большей по численности и ресурсам российской военной машины.

История также показывает, что политика умиротворения агрессора никогда не прибавляла суверенитета ни одной стране, а умиротворение России и подавно. Не буду перечислять, чего не хватает этой стране, там сами основы гнилые - но как и при Януковиче, так и сейчас это не сработает. Потому что на любое предложение все забыть и простить на наших границах всегда будет угрожающе нависать чужая многочисленная армия. Она сегодня там и находится, помимо того, что давно засела на наших оккупированных территориях.

Что может сделать защищающаяся страна в данных условиях?

- Верните Турчинова. Позиция "как бы не проскочить границу" - очень хорошо будоражила воображение за поребриком, а запуск новых ракет ставила на место многих размечтавшихся с той стороны;

- верните поставки нового вооружения в ВСУ;

- верните агрессивную украинскую дипломатию;

- верните тех инвесторов, которые ушли из Украины в 2019-м ради наполнения бюджета, а также уйдите прочь в свои зеленые поля, те, кто ни черта не смыслит в управлении государством.

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Учитывая, что ничего из этого сейчас в украинской власти нет, то мы опять топчемся на месте, давая противнику время на укрепление позиций и наступление. На любую попытку Украины выставить свои условия всегда будет российский козырь: "а мы на вас нападем!"

До выборов мне казалось, что мы вот-вот выиграем эту битву, что санкции будут усиливаться, что НАТО не за горами, что мы выдавим их со всех серьезных мировых политических площадок - потому что стучались туда, со всей дури, настойчиво, куда по словам нашего президента нас не приглашали. Это и отличает лидера от имитатора - прошибать стены. А если не получается - то обходить их, имея серьезную стратегию.

Дело в том, что надоело задавать вопрос "кто виноват". Давным-давно уже назрел вопрос "Что делать?"

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