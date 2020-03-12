Украину разжарит до рекордных температур: метеоролог испугала прогнозом

По предварительным оценкам Всемирной метеорологической организации (ВМО), ближайшие месяцы будут аномально теплыми в северном полушарии. А 2020 год может войти в пятерку самых теплых.

Не обойдут эти изменения климата и Украину. Об этом в интервью УНИАН рассказала географ-метеоролог Вера Балабух.

По ее словам, существует большая вероятность того, что характерные для 2019-го процессы проявляться и в нынешнем году. При этом потепление на территории нашей страны происходит более высокими темпами, нежели в целом на планете. А в последние годы только усиливается.

В Украине ожидается аномальная жара

"Зима 2019-2020 годов действительно удивила продолжительностью аномального тепла. Это явление нужно исследовать", – говорит Балабух.

Она предполагает, что причиной этому стала аномально высокая температура Атлантического океана и мощный циклон в районе северного полюса.

"Температура воды в Атлантике в 2019 году была высокой и остается аномально высокой сейчас. Океан прогрелся уже до глубины двух километров!" – подчеркнула метеоролог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Балабух спрогнозировала, что в Украине из-за планетарного изменения климата в будущем будут преобладать теплые и малоснежные зимы.

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