Украина перешла на зимнее время: что нужно знать

В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перешла на зимнее время.

Стрелки часов необходимо было перевести в 3:00 по киевскому времени на час назад, напоминает OBOZREVATEL.

Украина переводит часы два раза в год согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 г. Однако последние годы в стране не утихает дискуссия о целесообразности сезонных переводов стрелок. В 2012 году врачи и экономисты уже пытались отменить постановление, но правительство тогда не поддержало инициативу.

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Подобные тенденции наблюдаются и в Европе. Так, Европейская Комиссия предложила отказаться от зимнего и летнего времени. Странам-членам ЕС в соответствии со внесенным законопроектом до апреля 2019 года необходимо решить, какое именно время они хотят оставить. Следующий год, по прогнозам, должен стать последним, когда европейцы переведут часы.

ЕС планирует отказаться от перевода часов LIGA.net

Свое мнение о том, как быть Украине, OBOZREVATELвысказал президент международной корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский. "Мне кажется, что переводить часы на зимнее и летнее время необоснованно. Нужно сохранять один и тот же часовой пояс. Вот как мы сейчас отстаем на один час от Европы, так мы должны это и сохранить", - отметил он.

Владимир Спиваковский 112.ua

Одной из причин, по которым и начались движения против сезонных переходов, является стресс для человеческого организма. В частности, главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка предупредил о том, что такие явления могут негативно сказаться на людях с хроническими заболеваниями.

Отто Стойка tobaccocontrol.org.ua

Для того, чтобы смягчить влияние, он советует настраиваться на перевод часов заранее. "Если человек не привязан к определенному распорядку дня, можно уже в субботу переводить часы, чтобы было легче за выходные адаптироваться. Безусловно, надо высыпаться, раньше ложиться, чтобы крепче была нервная система. И вечером делать, чтобы был хороший сон, небольшую прогулку, не пить крепкий чай и кофе", - рассказал Стойка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с идеей отменить перевод часов выступило Министерство экономического развития и торговли.