Украинская армия заняла 29 место в авторитетном "Рейтинге военной мощи" по версии Global Firepower. В состоянии ли украинская армия подняться в рейтингах до уровня российской? - Ред.

Есть два варианта догнать или обогнать российскую армию:

Сделать нашу Армию более многочисленной, чем российская

Сделать нашу Армию более технологичной, чем российская

Рассмотрим вариант 1.

Численность армии РФ – до 2 млн чел. Оборонный бюджет 40 млрд долл.

Численность армии Украины – 250 тыс. чел. Оборонный бюджет 5 млрд долл.

Можем ли мы позволить себе увеличить численность и финансирование Армии в 8 раз? Ответ однозначный. Нет. Ибо 40 млрд – это практически весь бюджет Украины на 2018 год.

Более того: все нынешние попытки "догнать" русских в численности или в количестве техники так же не имеют ровным счетом никакого смысла, ибо строя маленькую совковую Армию, мы никогда не победим такую же совковую, но превышающую нас в 8 раз по численности российскую армию. К сожалению, эта элементарная логика понятна далеко не всем. Сейчас у нас только один перевес над русскими: патриотизм наших солдат. Но патриотизмом самолеты не сбивают и корабли не топят.

Теперь рассмотрим вариант 2. Создание технологического превосходства.

Современный бой не ведется "стенка на стенку". Это борьба не людей, а технологий. И в бою 21 века успешность и боеспособность армии зависит от нескольких основных условий.

1. Стратегическое планирование и оперативное управление операциями. В этом смысле мы, к сожалению, не можем догнать Россию, потому что мы не особо от нее в этом отстаем. Ни у них, ни у нас, автоматизированной системы управления войсками как таковой не существует. Все делается по старинке: карты, планшеты, военный совет и бутылка водки. При этом во всех высокоразвитых странах уже давно существуют центры моделирования ситуаций и планирования операций, в которых все возможные варианты просчитываются не интуитивно, а путем определенных алгоритмов, после чего анализируются возможные потери, риски, выводится численность необходимой техники и живой силы и уже после этого глубокого анализа принимается решение и раздаются приказы. Современная война - это шахматы. И все ходы в них просчитывают машины, а люди только принимают решения.

2. Мы не захватчики. Мы защищаем собственную территорию и, соответственно, основной акцент мы должны ставить на развитии оборонных технологий. Антиснайперские комплексы, артиллерийские радары, комплексы ПВО, противотанковые ракеты, системы наблюдения, комплексы управления огнем, радиоразведка, радиоэлектронная борьба, кибербезопасность - это часть из того, что позволило бы существенно снизить интенсивность огня на передовой и сократить потери личного состава.

Возможно, мы могли бы догнать и обогнать Россию, если бы наше государство уделяло внимания не наращиванию численности личного состава, а усилению качества вооружения. Но сейчас практически все системы управления боем, системы корректировки огня и другая, так необходимая в современной войне техника - это в большинстве своем волонтерские или инициативные разработки частных компаний. Государство не финансирует технологии. В современной войне человек - это всего лишь специалист, который управляет техникой и, при этом, в большинстве случаев он управляет ей дистанционно.

Но не в этом состоит суть - догнать и обогнать российскую армию. Суть в том, что нам можно, не изобретая велосипед, применять современные технологии, которые уже используются во всех развитых европейских странах. Более того, с учетом опыта реальных боевых действий и понимания вооружения противника, мы в состоянии не просто использовать, но и модернизировать эти технологии для более эффективного противодействия российской армии. Но мы этого, к сожалению, не делаем. Мы покупаем старую технику и ведем себя так, как при Советском Союзе, когда главный показатель военной мощи - наставить на границе кучу танков, бронетранспортеров. Именно так, как это делают русские.

Из более сотни разработок предприятиями, которые велись в период 2016-2017 годы, до финиша доходят не более 5%, потому что предприятия вынуждены за свои деньги финансировать эти проекты, даже не понимая конечной их цели. Нет понимания и того, будет ли Министерство обороны закупать произведенную технику, в каких объемах - т.е. отсутствует программа долгосрочного планирования.

С одной стороны, Соединенные Штаты, Европа прилагают определенные усилия для реформирования нашей Армии. Но это выглядит примерно так: у нас есть огромный старый гроб - корабль, и туда пытаются повесить какие-то современные системы, которыми экипаж даже не умеет пользоваться. В результате за 4 года "усиленных реформ", мы сдвинулись с места разве что в форме и питании. И то, благодаря практически в 5 раз возросшему оборонному бюджету.

Я не пессимист. И все мои усилия за последние 4 год направлены на то, чтобы мы создали действительно боеспособную Армию. Мощную, подвижную, технологичную. Можно обойти Россию. Рецепт прост: мы должны построить новую Армию. И сделать это должны новые командиры с новым мышлением. Как ни маскируй его под ноутбук, но даже покрашенный и отполированный "совок" все равно останется "совком" - неэффективным и бесполезным в эпоху мультифункциональных пылесосов.