Угон авто в Украине: Рада провалила важнейший законопроект

Во вторник, 15 января, Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №8184, который ужесточал наказание за взлом автомобиля с использованием электронных устройств.

"За" во втором чтении проголосовали лишь 196 депутатов, сообщается на сайте парламента. В результате обвиняемые в угоне транспортного средства и дальше могут отделаться штрафом.

Указанным законопроектом предлагалось внести изменения в ст. 185 (кража) и 289 (незаконное завладение авто) Уголовного кодекс Украины, повысив срок лишения свободы для взломщиков машин до восьми лет.

Взлом авто Днепр Час

При этом, преступники подпадали бы под это наказание лишь в том случае, если использовали специализированное оборудование, уже попадались на угоне или нанесли "значительный ущерб". Под последним, согласно УК, понимают вред в размере от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада не проголосовала за законопроект о штрафах для автомобилистов.

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