Ударят морозы: синоптики пообещали резкое изменение погоды в Украине

В Украине в среду, 13 марта, существенно похолодает, осадки вероятные только ночью в Донецкой и Луганской областях.

Там прогнозируется небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на Правобережье на южный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 2-7° мороза, на крайнем юге страны местами 0-3° тепла, днем ​​4-9° тепла, на высокогорье Карпат на протяжении суток 5-10° мороза.

"Слово и дело"

В Киеве и области в среду осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. В столице ночью 2-4° мороза, днем ​​около 5° тепла, на Киевщине ночью 2-7° мороза, днем ​​4-9° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину придут две волны похолодания с ночными морозами, а устойчивого потепления следует ожидать лишь после 25 марта.

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