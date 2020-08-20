Ученые назвали продукты, которые помогают бороться с похмельем. 24 Канал

Сырое куриное яйцо, сырые семечки подсолнечника или свежие зерна гороха могут уменьшить симптомы похмелья.

Об этом говорится в исследовании ученых Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии, пишут РИА Новости.

Такой эффект дает высокое содержание аминокислоты L-цистеина, который входит в продукты.

Эксперимент заключался в том, что одна группа волонтеров с признаками похмелья употребляла таблетки L-цистеина, другая употребляла плацебо. Доза алкоголя составила 1,5 грамма на один килограмм веса человека, который употреблялся в течение трех часов.

У испытуемых также измеряли содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов алкоголя в крови. Также они заполняли анкеты на следующее утро после употребления алкоголя, чтобы оценить тяжесть симптомов похмелья.

"Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. То есть L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу", – отметили ученые.

Ранее OBOZREVATEL писал, что классический рассол – один из наиболее эффективных способов смягчить похмелье после праздников и ускорить выведение токсинов из организма.

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