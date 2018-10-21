Ученые назвали комнатные растения, которые улучшают здоровье

Комнатные растения могут улучшить качество воздуха и насытить его кислородом. Кроме того, с их помощью можно избавиться от сухости кожи и болезней дыхательных путей.

Это касается растений, которые потребляют много воды и любят солнечный свет, сообщает Daily Mail.

К такому выводу пришли ученые из Университета Рединга и Королевского садоводческого общества, которые провели исследование и выделили три самых полезных цветка.

Герань (пеларгония) дезинфицирует и дезодорирует воздух. Растение хорошо подходит и для кухни, и для спальни. Аромат, который источают соцветия пеларгонии, благотворно воздействует на обменные процессы, понижает давление, снимает нервное напряжение, помогает при бессоннице, головной боли.

Кливия – очень эффектное в цветении растение. Кроме этого, кливия очищает воздух, делает его свежее. Кливию хорошо размещать в помещении, где курят, она очистит воздух от вредных веществ. Растение положительно влияет на состояние здоровья человека, стабилизирует работу кровеносной системы. Считается, что кливия способна гармонизировать пространство и передает радостную энергетику людям, у которых оно живет.

Спатифиллум – достаточно простое в уходе растение. В народе спатифиллум называют "белым парусом" и "женским счастьем". Растение очищает воздух от фенола, бензола, формальдегида, ацетона, убивает различные микроорганизмы и делает воздух в комнате более влажным. Кроме того, спатифиллум выделяет биологически активные вещества, которые успокаивают нервную систему, помогают снять стресс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт рассказал, как держать хищные растения дома.