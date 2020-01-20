Главная Новости
20 января • обновлено в 13:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Убивали за русский язык!" Скандальный Черновецкий выдал заявление о "фашистах" в Украине

1.7т
Читать материал на украинском

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий выдал бредовое заявление, якобы в Украине, которую постепенно "разрушает национализм-фашизм", людей "убивали за русский язык".

Ко всему прочему он признался, что из-за такого "пережитого страха" он и решил уехать из страны. Об этом скандальный политик написал в Facebook, анонсировав свое "лучшее интервью" в YouTube.

"Лучшее, потому что впервые в жизни раскрепощен и давно никого и ничего не боюсь. А сегодня утром встал, увидел солнышко и вдруг вспомнил, как много страха-ужаса пережито было в Украине: особенно, за детей, а также за близких, бизнес, правду, которую всегда очень и очень хотелось говорить людям, чтобы изменить страну, но это было очень и очень опасно", – признался он.

Новости
Леониду Черновецкому – 68: куда пропал экс-мэр Киева и как выглядит сейчас

Леонид Черновецкий

Леонид Черновецкий

По его словам, ему не раз "угрожали смертью", причем с самого детства. А теперь продолжают "запугивать" даже в Интернете. Причем делают это преимущественно молодые люди.

"Как жаль, что нищета в Украине делает молодое поколение рабами, зависящими от подачек тех, кто на самом деле им не дает, а забирает! Как жаль, что мою Родину – Украину – разрушает национализм-фашизм и разделяет людей на "своих" и "чужих", – возмутился он.

Кроме этого, подчеркнул, что подобная политика руководителей страны ведет "простых людей к саморазрушению и заставляет брать в руки оружие, убивать и взрывать".

Скриншот

Скриншот

Facebook/Leonid Chernovetskyi

Из-за таких высказываний скандального экс-мэра, в комментариях под постом на него "налетели" с критикой подписчики, но тот не отступил. А только добавил, что "Украина никогда не была единой", и он всегда знал о неминуемой беде в стране, намекая на войну на Донбассе.

" Нельзя было их убивать за русский язык. Нельзя было давать повод к вторжению... Нужен был обмен в семьи, политика единства нации. Но так было выгодно всем президентам... Это политика последних 30-ти лет. Какая уж там сегодня единая Украина, когда простых людей сделали врагами в интересах политики", – подытожил Черновецкий.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Leonid Chernovetskyi

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала бывшего премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Николая Азарова, который взорвался заявлением о "воспитании в духе национализма" молодого поколения в Украине.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Леонид Черновецкий
Место
Украина
Теги
русский язык соцсети
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
32
17
Смешно
6
Интересно
4
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Свиномовв не всем нравится, все правильно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хо Хол
Хо Хол
Молодец. Все по делу сказал.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
фил филька
фил филька
обос писал недавно во львове музыкантов избивали. так что слова экс-мэра не удивительны. упоротые прав он?))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги