"Убивали за русский язык!" Скандальный Черновецкий выдал заявление о "фашистах" в Украине

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий выдал бредовое заявление, якобы в Украине, которую постепенно "разрушает национализм-фашизм", людей "убивали за русский язык".

Ко всему прочему он признался, что из-за такого "пережитого страха" он и решил уехать из страны. Об этом скандальный политик написал в Facebook, анонсировав свое "лучшее интервью" в YouTube.

"Лучшее, потому что впервые в жизни раскрепощен и давно никого и ничего не боюсь. А сегодня утром встал, увидел солнышко и вдруг вспомнил, как много страха-ужаса пережито было в Украине: особенно, за детей, а также за близких, бизнес, правду, которую всегда очень и очень хотелось говорить людям, чтобы изменить страну, но это было очень и очень опасно", – признался он.

Леонид Черновецкий

По его словам, ему не раз "угрожали смертью", причем с самого детства. А теперь продолжают "запугивать" даже в Интернете. Причем делают это преимущественно молодые люди.

"Как жаль, что нищета в Украине делает молодое поколение рабами, зависящими от подачек тех, кто на самом деле им не дает, а забирает! Как жаль, что мою Родину – Украину – разрушает национализм-фашизм и разделяет людей на "своих" и "чужих", – возмутился он.

Кроме этого, подчеркнул, что подобная политика руководителей страны ведет "простых людей к саморазрушению и заставляет брать в руки оружие, убивать и взрывать".

Скриншот Facebook/Leonid Chernovetskyi

Из-за таких высказываний скандального экс-мэра, в комментариях под постом на него "налетели" с критикой подписчики, но тот не отступил. А только добавил, что "Украина никогда не была единой", и он всегда знал о неминуемой беде в стране, намекая на войну на Донбассе.

" Нельзя было их убивать за русский язык. Нельзя было давать повод к вторжению... Нужен был обмен в семьи, политика единства нации. Но так было выгодно всем президентам... Это политика последних 30-ти лет. Какая уж там сегодня единая Украина, когда простых людей сделали врагами в интересах политики", – подытожил Черновецкий.

Скриншот Facebook/Leonid Chernovetskyi

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала бывшего премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Николая Азарова, который взорвался заявлением о "воспитании в духе национализма" молодого поколения в Украине.

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