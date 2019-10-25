Тыква и яблоко: астролог назвала способ вернуть любовь

Астролог Эфа Форина предложила провести на Хэллоуин ритуал на гармонизацию отношений.

Чтобы провести ритуал, понадобится тыква и яблоко, - пояснила она в блоге OBOZREVATEL.

"Если вы поссорились с любимым человеком, при помощи тыквы и обычного яблока можно наладить отношения", – заверила астролог.

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По ее словам, ритуал выглядит так: "Яблоко разрезаем пополам. На одной половинке выцарапываем свое имя, на второй – своего любимого. Затем две половинки яблока снова соединяем, можно с помощью кухонных шпажек. Затем берем тыкву, делаем в ней отверстие, помещаем в нее яблоко и накрываем "крышкой".

Далее, по словам Эфы Фориной, на всю ночь нужно оставить эту тыкву у кровати, где спит пара, "или на подоконнике, но обязательно в спальне".

"1 ноября нужно вынести тыкву из дома и оставить на природе – в красивом гармоничном месте", – пояснила она.

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