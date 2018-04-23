"Ты пришел нас убивать!" Военный рассказал о ненависти жителей Донбасса

Жители Донбасса убеждены, что выходцы с Западной Украины - их враги.

"Они на 100% убеждены, что мы, выходцы с Западной Украины, - их злейшие враги. Им же это годами навязывалось. Там у большинства намертво вбито в головы, что вот они, восточные регионы, всех кормили, а в западных областях - одни бездельники, которые жили за их счет и еще их же и ненавидят..." - рассказал в интервью"Обозревателю" экс-пленный "ДНР" Александр Олийнык.

Также он рассказал о моральных унижениях со стороны местных террористов.

"Конкретных вопросов у них не было. Больше такое: "Чего приперся сюда?!", "Ты пришел нас убивать!". И били. Узнали, что я с Западной Украины, да еще и из Ривненской области, откуда родом один из основателей "Правого сектора" Саша Белый - значит, все, правосек. Побуцали-побуцали, а когда выяснилось, что я из Вооруженных сил Украины - значит, ты по-любому бандеровец. И снова били..." - подытожил Олийнык.

Как сообщал "Обозреватель", депутат Госдумы обвинил украинских националистов в пытках и убийствах.