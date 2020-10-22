Тяжелый период COVID-19 в Украине продлится до марта, – врач

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предположила, что тяжелый период пандемии коронавируса в стране утихнет или закончится примерно в марте следующего года.

Мнением по поводу развития этого заболевания доктор медицинских наук, профессор поделилась на брифинге Министерства здравоохранения 22 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нужно понимать, что это заболевание длительное, быстро оно не проходит, сопровождается тяжелой нагрузкой на системы здравоохранения", – отметила она.

Медик призвала не впадать в панику, а слушать советы своего врача и выполнять элементарные методы предотвращения распространения болезни.

Голубовская напомнила, что дети и молодежь действительно чаще легко переносят коронавирус, но при этом являются основными источниками инфекции. Поэтому она призвала носить средства индивидуальной защиты, избегать посещения массовых мероприятий и не появляться в людных местах, имея симптомы какого-то респираторного синдрома.

"Помните, что вы можете стать тем источником инфекции смертельного заболевания для людей из групп риска", – подчеркнула врач.

Также она призвала соблюдать таких же правил и тех, кто уже переболел COVID-19. По ее словам, случаи повторного заражения известны, хоть и мало, а иммунитет еще изучается.

"Я всем желаю здоровья. И помогите нам, пожалуйста, пережить тяжелый сезон. Так как в ближайшие месяцы мы ожидаем рост количества заболеваний. А уже ближе к марту, или и раньше, может быть, ситуация улучшиться", – подытожила Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, на брифинге Минздрава Ольга Голубовская заявила, что новый тип коронавируса, который официально признан пандемией, не имеет ничего общего с вирусом гриппа.