Тухлое мясо, тараканы и мухи: журналисты показали подноготную украинских рынков

Журналисты показали подноготную сферы общественного питания в Украине, разоблачив множество случаев антисанитарии.

Шокирующими кадрами поделилась в Facebook журналистка программы "Больше, чем правда" Светлана Федик, которая работала "под прикрытием" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В кадр попали как рынки, на которых обвешивают покупателей и продают испортившиеся продукты, так и уличные ларьки и кафе.

Антисанитария на рынках Скриншот из видео

"Мухи, тараканы и муравьи на кухнях кафе и ресторанов! Как на рынке покупателям "впаривают" тухлое мясо? Кто ответит за массовые отравления украинском ?! Об этом - наша следующая программа "Больше чем правда". Что я только не делала, чтобы собрать эксклюзивный материал: торговала на рынке испорченным мясом, готовила шаурму, работала официантом, поваром. Практически везде мы находили шокирующую антисанитарию!" – написала Федик.

Facebook Светланы Федик

Facebook Светланы Федик

Facebook Светланы Федик

Facebook Светланы Федик

Facebook Светланы Федик

"Смотрите! И хорошо думайте, где покупать еду, чтобы не потерять свои деньги и здоровье", – подчеркнула журналистка, оставив ссылку на скандальный выпуск программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Союзе потребителей Украины" рассказали, как украинцев травят в кофейнях просроченным молоком.

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