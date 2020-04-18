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18 апреля • обновлено в 20:13
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Цимбалюк постебался над раздачей "Л/ДНР" паспортов РФ

1.9т
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В непростое время, когда в мире свирепствует пандемия коронавируса, Россия занимается активной раздачей своего гражданства. Причем получают его, в основном нищие.

Этот факт с сарказмом разнес на своем Youtube-канале корреспондент "Униан" в Москве Роман Цимбалюк. Он прокомментировал принятую ранее отмену госпошлины для граждан "Л/ДНР" при получении российского гражданства. В нелегитимной Госдуме этот шаг аргументировали тем, что такая сумма непосильна для жителей Донбасса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Вот оно! Это же итог российской оккупации! Теперь этот регион просто ввергли в такую нищету, что люди не могут заплатить (даже если им понадобится этот российский аусвайс, 3500 рублей). Знаете, что любопытно?! Это же всего лишь 50 евро, но теперь Донбасс эту сумму потянуть не может, а ведь были времена, когда он был экономической столицей Украины", – подчеркнул Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скрин видео

"Пока российские паспорта не будут масово впаривать на территории соседних государств, хотя интересно, как бы на это отреагировали в Беларуси, Казахстане и т.п", – отметил журналист.

"И вообще, кто сказал, что российский паспорт дает какие-то особые возможности? Возможно, часть мозга заменят георгиевскими лентами", – постебался Цимбалюк.

Также он отметил, что люди, которые уже успели переехать в Россию, могут получить российские паспорта по упрощенной системе, не отказываясь своего предыдущего гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, нелегитимная Госдума России приняла в первом чтении и в целом закон, который упростит получение российских паспортов жителями террористических "Л/ДНР". Вчастности, они будут освобождаться от уплаты госпошлины при получении гражданства страны-агрессора.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Россия
Тег
российские паспорта
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Комментарии
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Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
"Это же всего лишь 50 евро" Ну да, "ха-ха"... украинкая пенсия, практически. Зажрался Цымбал на московских харчах, забыл как на рлодине живут, пора в родную Украину возвращать.
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Лицо у Цымбалюка не обремененное интеллектом )) Видимо бухает сильно во Сливу Украине ))
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Лымарь Лидия
Лымарь Лидия
А чо,нормально... Я бы тоже не отказалась от российского паспорта. Нет сил смотреть на этот сброд ДБ во власти. За которых проголосовала от безысходности.
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