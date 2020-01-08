"Вместе и до конца": в сети разогнали "патриотичный" фейк об Израиле и Украине. Фотофакт

В сети разогнали фейковое изображение башен Азриэли в Тель-Авиве (Израиль) с огромным украинским тризубцем и надписью "Вместе и до конца".

В частности, снимком поделились в соцсетях бывший генеральный прокурор Юрий Луценко и экс-нардеп Игорь Мосийчук (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Они восприняли кадр как проявление поддержки Израилем Украине в связи с падением лайнера в Иране и гибелью 176 человек. Однако вскоре оба удалили публикации.

Публикация Луценко Скриншот

Публикация Мосийчука Скриншот

Отметим, фейк "ходил" в сети еще с 2015 года. Тогда СМИ писали, что многим пользователям понравилась такая иллюминация на башнях, однако фото оказалось обычным творением Photoshop.

В сети разогнали "патриотичный" фейк об Израиле и Украине kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет посетил Украину.

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