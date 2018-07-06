Трагедия на Ривненском полигоне: украинцы назвали виновных

Виновными в трагедии на Ривненском общевойсковом полигоне, где взорвался миномет "Молот", украинцы считают "Укроборонпром" и нардепа от "Народного фронта", председателя парламентского комитета по обороне Сергея Пашинского.

Об этом говорят результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 3,5 тысяч человек.

"В Ривне взорвался "миномет Пашинского": кого надо наказать?" - на такой вопрос предлагалось ответить читателям издания.

Большинство респондентов (79%) выбрали вариант ответа: "Укроборонпром" и Пашинского, ведь это не первое ЧП с минометом "Молот".

Каждый десятый (10%) проголосовал за ответ: "Руководство полигона - скорее всего, были нарушены правила безопасности".

Немного меньше людей (8%) придерживаются мнения, что никого не надо наказывать, потому что "минометы иногда просто взрываются".

Совсем незначительная часть проголосовавших (1%) обвиняет в смертельной ЧП рядовых бойцов, так как "они отвечали за миномет в момент взрыва".

Напомним, разрыв миномета "Молот", производство которого лоббировал Сергей Пашинский, произошел во время занятий по боевой подготовке. В результате трое военных погибли и девять получили ранения.

Как писал OBOZREVATEL, появилась информация о состоянии раненых в Ривне военных.