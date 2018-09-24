Топ-курорт Украины накрыл погодный "армагеддон": фото и видео последствий

В понедельник, 24 сентября, популярный курортный город Одессу накрыл мощный ливень.

Как передает местное издание "Думская", дождь затопил улицы и создал "горные реки" в Аркадии.

В частности, ливень быстро затопил самые уязвимые к дождю улицы - Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск.

В результате потопа в Одессе также образовались большие пробки. На Таможенной площади ливневые стоки вырвали люки канализации. Местами сильный ветер повалил деревья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ушел под воду еще один популярный курортный город - Бердянск. В сети активно делились фото и видео буйства стихии.