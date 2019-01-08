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Томос вернется в Стамбул? В Минкульте расставили точки над "i"

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Томос об автокефалии украинской церкви не будут везти в Стамбул для подписи всеми членами Синода Вселенского патриархата.

Об этом заявило Министерство культуры Украины, опровергнув информацию о том, что документ вернется на Фанар (греческий район Стамбула, где находится резиденция Вселенского патриарха), передает ТСН.

В ведомстве отметили, что Томос будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской, доступ будет свободный ежедневно с восьми утра до шести вечера.

Позже ТСН сообщила, что Томос забрали из Трапезного храма Софии Киевской, куда именно увезли документ — пока неизвестно.

В Софии рассказали, что его 7 января взяли спецслужбы, отметив, что исторический документ на баланс не принимали, поэтому не отвечают за его местопребывание.

В то же время, по данным ТСН, ранее распространялась информация, что Томос могут перенести в Михайловский Златоверхий собор, где сейчас расположена резиденция митрополита ПЦУ Епифания.

В свою очередь глава информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) объяснил, что технически Томос — это решение Вселенского Патриарха и Святого и Священного Синода об автокефалии, которое внесено в соответствующий Кодекс.

Вручение Томоса

Вручение Томоса

facebook.com/petroporoshenko

"Именно об этом говорится в Томосе в конце: "этот патриарший и синодальный Томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой Христовой Константинопольской Церкви, вручен в идентичной копии блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины Епифанию и президенту страны господину Петру Порошенко", — написал он в Facebook.

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По словам Евстратия, ставить под сомнение действительность Томоса на основании, что там пока нет подписей синодальных митрополитов — значит подозревать Вселенского Патриарха, так как он поставил подпись на грамоте.

"Кто знаком с тем, как пристально во Вселенской Патриархии придерживаются определенных протокольных традиций, в том числе в служении литургии, не может этого не понимать. Поэтому не следует, как это сейчас бросились делать в российских средствах массовой дезинформации, пытаться в технической детали найти очередную зацепку, чтобы повторять: "это неправильные пчелы и они дают неправильный мед". Потому российским СМИ врут — как дышат. И после того, как 9 января начнется очередная сессия Синода и его члены поставят также подписи под грамотой, — не будет ничего удивительного, если они придумают еще какую-то ложь, чтобы дальше доказывать, что "автокефалия не настоящая", — добавил архиепископ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
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Стефан Мазепыч Бандершвайн
Стефан Мазепыч Бандершвайн
И правильно! Пусть хохложопые каждый день ходят и видят как их классно наебали))Лохи проспали патриархию, получив взамен холопство;)(
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CARGO 100
CARGO 100
Я так понял, шо у вас, хуторяне, томос точно такой как у меня ... рулоны в туалете без подписей ...
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ой, а тут сказано что вернут термос взад)) https://www.obozrevatel.com/society/tomos-vernetsya-na-fanar-chto-eto-znachit.htm А это значит, что кто то писдабол )) и при чем тут Росс СМИ?
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