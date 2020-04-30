Директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров назвал мерзостью использование своего имени, которым называли сепаратиста в украинском фильме "Наши котики".

Как рассказал известный кардиохирург в интервью журналисту Василию Апасову, актер, сыгравший эту роль, лично извинился перед ним (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

"В день премьеры фильма я оперировал актера, который сыграл того самого Бориса Михайловича Тодурова, генерала-сепаратиста, самого негативного персонажа. Он пришел ко мне накануне, и я подумал, что это какая-то провокация. Он попросил об операции, у него был тяжелый порок сердца. Я отнесся с большим опасением к его появлению у себя в кабинете, но его диагноз подтвердился, и его прооперировал", – рассказал он.

Тодуров набросился на Супрун из-за сепаратиста в "Наших котиках"

Спустя 10 дней, после сложной операции, актер пришел в кабинет Тодурова с извенениями.

"Он мне сказал: "Я не знал, кого я играл, я не знал вас до этого. Извините, меня просто подставили. У меня не было злого умысла против вас, чтобы вас скомпрометировать". И я ему верю, что так и было. Такую мерзость может сделать только такой человек, как Ульяна Супрун", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, 29 января в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера патриотической комедии "Наши котики". Одним из продюсеров ленты является бывший министр здравоохранения Уляна Супрун.

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