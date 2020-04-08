Ткаченко сообщил о поддержке культуры в Украине в период карантина

В среду, 8 апреля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел ряд инициатив для экономической поддержки культуры и креативных индустрий и, в частности, предложения председателя комитета Александра Ткаченко относительно необходимых законодательных изменений.

Перечень основных предложений, которые были подготовлены в сотрудничестве с представителями индустрий, опубликован на сайте комитета. О результатах онлайн-заседания также в своем Facebook сообщил Александр Ткаченко.

"Было принято решение создать совместную межфракционную рабочую группу совместно с представителями Министерства культуры и информационной политики. Результаты обсуждений лягут в основу единого пакета законопроектов, который будет представлен на рассмотрение внеочередного заседания Верховной Рады", – подчеркнул он.

Онлайн-заседание Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Facebook Александр Ткаченко

"Также на комитете обсуждались меры по прямой финансовой поддержке, предоставление льготных кредитов, временное освобождение от оплаты аренды и проблема сбалансирования государственного бюджета через предложенные изменения. В последующие два дня группа соберется для наработки", – добавил он.

В частности, среди обсужденных на заседании предложений, которые носят временный характер и будут действовать до 31 декабря 2020 года, следующие:

Креативные индустрии и учреждения культуры будут освобождаться от уплаты НДС на услуги, налога на прибыль и НДФЛ, позволит увеличить объем оборотных средств. Также предусмотрена отмена арендной платы земли и налога на недвижимое имущество. Для кинотеатров предусмотрено освобождение от арендной платы на период карантина и 3 месяца после его окончания. Организатору гастрольного мероприятия предоставляется право перенести объявленную дату его проведения на срок, не превышающий девять месяцев. При этом средства, полученные организатором от продажи билетов возврату не подлежат, а билеты проданы на такой гастрольное мероприятие действуют для новой даты проведения гастрольного мероприятия. Но если мероприятие отменено, то средства должны вернуться. Инициировано защиту расходов государственного бюджета по культуре и искусству, оплаты труда работников культуры. То есть они не могут быть уменьшены. Инициированы изменения в Государственный бюджет Украины на 2020 год по государственному субсидирования 100% стоимости расходов Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на электрическую энергию.

Также Ткаченко отметил важность поддержки культуры и креативных индустрий в Украине именно в период карантина.

"Это фильмы и телепрограммы, которые вы смотрите на карантине. Книги и сайты, которые вы читаете. Картины, которые висят в ваших домах, или кувшины для молока. Украшения. Архитектура ... Кто хочет, чтобы это исчезло? Нас не слышат? Мы против! А значит будем говорить громко", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Ткаченко опубликовал рекомендации по посещению богослужений во время пандемии коронавируса СOVID-19 на Пасху.

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