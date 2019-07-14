Теплых дней будет мало: синоптик дал неожиданный прогноз по Украине до конца июля

Настоящей адской жары в июле текущего года украинцы уже не увидят, хотя дожди временно прекратятся.

Такой прогноз сделал народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, на смену холоду скоро придет тепло, пишут "Факты".

"Но сильной жары не будет, так как возможны дожди. В середине июля умеренное тепло будет чередоваться с холодом, а вот осадков не будет. Вторая декада месяца ожидается дождливой и прохладной. А вот конец июля не улучшит общую картину: возможны дожди, а погожих и теплых дней будет мало", – подчеркнул он.

Погода в Украине "Украинские новости"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге – до 15 августа.

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