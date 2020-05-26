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26 мая • обновлено в 12:49
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Температура буксует: синоптик рассказала, где пройдут дожди в Украине

1.5т
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В среду, 27 мая, в Украине продолжат идти дожди. Только в нескольких регионах будет сухая погода.

Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 м/с, предупредила народный синоптик Наталья Диденко.

"Похоже, что в ближайшее время самым популярным именем может стать Ихтиандр. Потому что такое количество влаги ежедневно падает с неба, что начинаешь бояться, не выросли ли у нас хвост, плавники и жабры. Сухие ячейки случатся разве что в восточной части Украины, преимущественно в Луганской и Донецкой, а также в Запорожье и в Николаевской области", – отметила она.

Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

По прогнозу метеоролога, завтра погода будет теплее, но не намного.

"Температура воздуха никак разгонится, буксует, завтра предусматривается в большинстве областей Украины немного теплее, но не намного, + 15 + 19 градусов, на юге, на востоке, в Днепре с районами + 17 + 22 градуса", – сказала Диденко.

В Киеве 27 мая ожидается дождь, ночью +10 градусов, днем ​​на пару градусов теплее, +17 градусов.

Карта погоды

Карта погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог рассказала, что погода в Украине летом 2020 года будет неустойчивой. В первой половине июня температура воздуха ожидается выше нормы, затем придет похолодание и дожди.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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