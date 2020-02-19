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19 февраля • обновлено в 17:01
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Такого не было 70 лет: в Киеве установился шестой температурный рекорд за месяц

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В Киеве 18 февраля был побит шестой температурный рекорд за месяц.

Об этом сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского. Там уточнили, что за февраль температурные рекорды были установлены шесть раз. В частности, с 10 числа в столице началась метеорологическая весна.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 18 февраля в Киеве был превышен на 0,9°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С.

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Отметим, что ранее начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич рассказала, что в этом году метеорологическая зима в Киев так и не пришла и, вероятнее всего, уже не придет. Вместе с тем, метеорологам сложно определить, пришла ли весна – из-за затянутых переходов между сезонами.

По ее словам, это последствия глобальный изменений климата. Такое часто бывает в северных областях, но в Киеве – впервые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщали, что в первой половине февраля в Украину придет похолодание, однако будет оно совсем небольшим. Во второй же половине месяца снова потеплеет.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Прогноз погоды Погода в Киеве
Место
Украина Киев
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