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2 февраля • обновлено в 14:17
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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Такая "гражданская война" на Донбассе

3.3т

Российский писатель Захар Прилепин, который приезжал на Донбасс поохотиться на украинцев, учредил в Москве новую фашистскую партию "За правду", в которую вошли российские знаменитости разной степени упоротости (Чичерина, Охлобыстин) и американский актёр Стивен Сигал, решивший срубить бабла на старости лет.

Такая "гражданская война" на Донбассе

Но это ещё не все. Самое интересное, что в новую партию вошли бывший "министр связи ДНР" Виктор Яценко, а также один из организаторов побоища 2 мая в Одессе - Евгений Мефедов, которого недавно передали РФ по обмену. Теперь Мефедов собирается стать депутатом Госдумы.

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Путин уходит из Донбасса

Такая "гражданская война"...

У "министра ДНР" чисто случайно оказался российский паспорт. А в Одессе 2 мая чисто случайно оказался друг Прилепина, российский политик, который принимал участие в организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей. Просто так совпало, конечно же Россия тут совсем не причём.

Кстати, незадолго до обмена Мефедова, народный депутат Николай Скорик от ОПЗЖ заплатил за него залог и заботливо помог другу Пилепина выйти из СИЗО.

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Денис Казанский Денис Казанский
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Стивен Сигал Иван Охлобыстин Юлия Чичерина Захар Прилепин
Теги
Донбасс война Новости России
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
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Журба Валентина
Журба Валентина
"Ребята с Юга, пришли князьями, любые деньги кладут на стол... Они с набега, неплохо взяли с собою звали я не пошел"...Но в партию вступил. Осталось с Гикиным перетереть...Ой не завидую я скоро Пуйлу с этими упоротыми да борзыми!
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Журба Валентина
Журба Валентина
Wick John, Охлобыстина в президенты РФ! - вы его заслужили! И пусть ваш концлагерь стоит во веки вечные -но за забором...
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Wick John
Wick John
Журба Валентина, укро свиньи вы переживайте что бы ваш свинарник под названием урина не развалился
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