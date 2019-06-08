"Тайком от семьи поехал на Донбасс": герой АТО в партии Вакарчука вызвал восторг в сети

Среди представленных членов команды партии "Голос" Святослава Вакарчука прозвучало имя знаменитого "киборга" Романа Костенко с позывным "Гром".
Эта новость вызвала восторг среди украинцев, а волонтер Роман Синицин напомнил, как боец "Альфы" оказался в одной из самых горячих зон АТО.
"Это одна из стен нового терминала ДАП с перечнем подразделений, принимавших участие в его обороне. С самого низа там надпись: ЦСО "Альфа" Николаев. Да, в терминале была "Альфа". Две ротации. В виде Ромы, майора СБУ, который воевал там в свободное от работы время. Тайком от семьи и руководства. То есть брал отпуск и ехал в Пески. А оттуда с десантниками в терминал. Как доброволец. Без статуса и с трофейным оружием", – писал волонтер в 2016 году.
facebook Синицина
Позже "Гром" попал в камеры журналистов его узнало руководство и вызвало в Киев делать втык.
"Но здравый смысл таки победил, и Рому в Киеве вместо втыка наградили "третьим Богданом" (орден Богдана Хмельницкого третьей степени – Ред.). У Ромы несколько контузий", - рассказал Синицын.
После представления Костенко Вакарчуком, Синицин отметил, что Рома является мотивированным, грамотным и честным офицером.
"Круто, что такие люди будут в ВР и политике", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 мая в Киеве лидер группы "Океан Эльзы" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.
Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проигрывает Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
8 июня Вакарчук представила команду, с которой идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.
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