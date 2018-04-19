"Существенный скачок": синоптик рассказала, как изменится погода в Украине

В пятницу, 20 апреля, в Украине установится солнечная сухая погода. Лишь в восточных регионах возможны дожди.

"Завтра днем свежевато или умеренно тепло, кому какая температура комфорта, как любят писать в гаджетах, выпадет. Ожидается +13 +18 градусов. Ночью – без заморозков, +5 +10 градусов", – написала она.

Диденко отметила, что в субботу, 21 апреля состоится существенный скачок температуры вверх – +20 +26 градусов. В восточной части страны будет прохладнее – до +12 +17 градусов.

"Суббота в Украине повсеместно будет солнечной и сухой, поэтому на приусадебных участках, дачах и больших полях работа вплоть закипит", – добавила она.

В Киеве в пятницу без осадков, +16 градусов. В субботу в столице также потеплеет, ожидается +23, солнце и порывистый ветер.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появился прогноз погоды на выходные в Украине.