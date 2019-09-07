Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за освобождение

За свое освобождение из российкого плена украинский журналист Роман Сущенко поблагодарил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и пятого главу государства Петра Порошенко.

Об этом Сущенко сказал после своего возвращения в Украину 7 сентября в аэропорту "Борисполь", отметив, что Порошенко вообще начал переговорный процесс по обмену (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Роман Сущенко 24 канал

"Хотел бы поблагодарить президента Зеленского, который не уступил интересами Украины, нашел нужные слова, веские аргументы и убедил лидера части россиян пойти на встречу и совершить это акт гуманизма. Спасибо президенту Украины Порошенко за то, что он начал этот переговорный процесс, объединил мировое и европейское сообщество и в течение трех лет (его заключения. – ред) поддерживал мою семью", – сказал журналист.

По его словам, освобождение 35 украинцев 7 сентября является символическим и показательным, потому что это произошло после празднования Дня независимости Украины.

"Украина продемонстрировала миру, что она демократическая. Украина демонстрирует политику в сфере защиты прав своих граждан, прав на жизнь и на свободу слова. Думаю, что большой обмен – это только начало больших сдвигов в переговорном процессе", – отметил Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

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