Бывшую исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун с мужем выгнали из такси из-за попытки защититься от COVID-19.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook. Они всего лишь попросили приоткрыть окно в салоне для проветривания.

"Все уже знают, что вирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем. Скорее всего это может случиться при длительном контакте (более 15 минут) и на близком расстоянии (менее 1,5 метра) от инфицированного человека. Еще вероятнее, что это произойдет в небольшом и плохо проветриваемом помещении. Например, в такси", – подчеркнула она.

Врач привела результаты научного исследования, которые доказали, что езда в машине с открытыми окнами намного безопаснее, чем в непроветриваемом салоне.

"Даже 1 или 2 открытых окна сделают поездку более безопасной. Исходя из этой информации мы с Марком каждый раз, когда заказываем такси, просим водителей немного открыть хотя бы одно окно. Сегодня поступили так же – попросили опустить стекло на одном окне на 2 сантиметра ниже. Но водитель ответил, что не хочет этого делать из-за того, что образуется сквозняк. А он боится заболеть. Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха. Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать. Зато предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19 ", – рассказала Супрун.

Одной из причин существования множества "околомедицинских" мифов (вроде вреда сквозняков) экс-чиновник назвала "кризис доверия" к медикам.

"Как этому помочь, если даже врачи поддерживают ерунду типа дышать над картофелем, чтобы выздороветь, или выписывают фуфломицины? Как-то знакомый врач рассказала мне, как руководство больницы вынуждало ее и всех врачей выписывать пациентам определенный набор лекарств. Неважно, нужны были они или нет... Тем медикам, которые отказывались принимать в этом участие, угрожали увольнением. Поэтому некоторые из них просто выписывали эти списки препаратов, но одновременно говорили пациентам, чтобы они не принимали их. Такие истории способны поколебать и крепкое доверие у людей к медицине. Кризис доверия – одна из главных причин, почему в обществе циркулирует так много мифов. И пока их будет терпеть большинство граждан – будут происходить абсурдные ситуации, как у нас с такси", – подчеркнула она.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Супрун посоветовала украинцам очистить свои аптечки от ненужных препаратов, которые были популярны еще во времена СССР. В частности это касается горчичников, некоторых мазей, а также йода и зеленки.

Врач отметила, что они не помогут "прогреть" организм, "выгнать" болезнь, помочь легче дышать или меньше кашлять, поскольку адекватных научных доказательств этому нет, однако есть доказательства, что они приводят к ожогам на коже.