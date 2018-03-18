Суицид легенды АТО в Николаеве: украинцы шокированы трагедией

Шокирующая новость о самоубийстве 29-летнего летчика-героя АТО Владислава Волошина в Николаеве вызвала бурную реакцию среди пользователей соцсетей.

"Что могло заставить такого парня покончить с жизнью?" - задаются вопросом люди.

Многие комментаторы убеждены, что директора николаевского аэропорта Волошина довели до суицида.

"Помогли", "Довели, мрази", - высказываются некоторые.

Также пользователи уверены, что директора аэропортов "просто так" не идут с жизни.

"Человек военный позора не переживет", - отмечают люди.

Как сообщал "Обозреватель", Владислав Волошин застрелился 18 марта в собственной квартире. В тот момент дома была вся его семья.

Волошин неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета.