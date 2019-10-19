Расскажу страшную тайну сейчас - во сколько обошлась перепись населения на оккупированной рф территории Донецкой области. Весь этот цирк с конями оплачивался налогоплательщиками рф, поэтому, уверен, что будет интересно. Поехали.

Итак, для "переписи населения дыныры" были наняты студенты и бюджетники сроком на 14 дней. В задачи их входило тупо заполнить опросник. После подсчета им пообещали заплатить каждому по 11800 фублев, а студентов и учителей-врачей было 9000, которых задействовали

для этого всего. Зряплату обещают выплатить до 1 листопада, если шо.

еперь берем недуховный калькулятор и умножаем 9000 на 11800. Получается не много, не мало, 106 200 000. Сто шесть миллионов фублев. Вкусно, правда? Можно еще лет 5 накинуть к пенсионному возрасту россиян, я считаю.

Новости Как Кремль будет шахтеров взрывать

Также для "переписи населения" наняли 600 человек, так называемых старших, в задачи которых входили проверка бланков, вычитка и сортировка. Этим пообещали заплатить по 13800 рублями.

Предлагаю снова воспользовать недуховной железякой, калькулятором то есть. Бабах! 13800 х 600 = 828 тысяч из карманов налогоплательщиков рф. С*ка, какая же богатая страна у нас сосед: школы и больницы построила на своей территории, а теперь просто помогает деньгами

соседям.

Кстати, мне кажется, что куча денег, потраченных на "перепись населения дыныры" - это полюбому более экономически выгодно, чем тушить ту же Сибирь во время пожаров. Или это дебилизм, нет?

Ну и конечно же в "переписи" участвовали грузчики. Грузчиков наняли всего 50 человек и пообещали им заплатить после обработки данных по 8 тыщов фублев каждому.

Упс. Я снова взял калькулятор и умножил 50 на 8000. Вышло еще 400 тыщов.

Для понимания идиотизма руководства рф, предлагаю сложить три цифры выше : 106 млн 200 тыс+828 тыс+400 000 тыс. Сумма выходит ого-го - почти 107,5 млн фублев[ 107 млн 428 тыс]. Думаю, с пенсиями и лекарствами на россии все хорошо, если кремль может себе позволить

столько денег на такие танцы с бубном на территории чужого государства (всего выделили на такой цирк почти 4 млн баксов).

Новости Немного фактов о концлагере в Донецке

А теперь немного о самом процессе, о так н называемой "переписи населения дыныры".

Задавали вопросы такого характера :

Сколько проживает пенсионеров

Кто владелец жилья

Какая национальность

Какой язык родной

Кто из прописанных на жилплощади получают пенсию или социальную помощь

У детей спрашивали такое:

Если до 18 лет ребенку, то:

Место фактического проживания

Национальность

Какой язык родной

Образование

У владельцев жилья спрашивали о том:

где работают

платят ли налоги

размер доходов

кем работают.

Новости У военных оккупантов паскудная ситуация

У так называемых "госслужащих", в том числе у военных и типа силовиков спрашивали:

о прописке родственников

какой язык родной

владельцем чего является человек[недвижимость, авто, бизнес.

Тех, кого не застали дома или кто тупо не открыл двери во время "переписи", все равно записали, мол тоже прошел процедуру. Часть информации со слов соседей записали, а остальные данные тупо слизали с архивов жэк-ов.

Вообще, суть "переписи" была в том, чтобы спонсоры войны в Украине, россияне то есть, поняли хоть немного процессы, которые происходят на оккупированной рф части Донецкой области, ведь социальная обстановка нестабильна и часть людей живут на 2 дома постоянно [Хунта и дынырийский халифат].

Также россияне очень хотят узнать точное количество пенсионеров, которые получают деньги от рф + количество неработоспособных, в том числе инвалидов среди военных дынырийцев. Деньги любят счет, если кто не в курсе, поэтому и затеял кремль этот цирк с "переписью".

Кроме этого, "перепись" должна ответить на такие вопросы как:

Сколько несовершеннолетних детей находится на территории дынырийского княжества

Кто собирается поступать в типа вуз-ы дыныры

Кто из детей собирается поступать в вуз-ы рф

Кто видит свое будущее на Донбассе, а кто на россии.

Новости Как преемник Моторолы унижает коллаборантов

Кстати, роспропаганда вряди рассказывала о смертности на оккупированной рф части Донецкой области. Поэтому это сделаю я. По моим данным из источников в так называемом "правительстве", в дынырийском недогосударстве в день рождается в среднем 600-650 детей,

а умирают 800-820 человек. Как видите, рышпублика развиваицца. Завидуйте, биндеры.

Но то таке, мы отвлеклись от темы. Продолжаем тему "переписи". Как стало мне известно из так называемого "верховного совета дыныры", россиян ооочень интересует поколение людей в возрасте от 18 до 55 лет, а точнее:

Какой потенциал призыва в "армию" дыныры в случае возобновления масштабных боевых действий.

Новости Как донецкий фошизд на футбол в Днепр ездил

Одним словом, исходя из цифр и ответов на вышеназванный вопрос, можно с легкостью просчитать и количество формы, и количество оружия, и сухпайков, и всего прочего, на случай полномасштабной войны.

Также спонсоров "гражданской" войны в Украине очень интересует рабочий потенциал региона, ведь часть средний возраст рабочих - это за 40 лет, а ресурс захваченных предприятий, которые не вывезли в рф, тихонько дохнут без капремонта и без заказов.

Ко всему этому кремль интересуют ответы на вопросы такого характера:

Во сколько в перспективе обойдется финансирование недогосударства

Какое количество жилья не используется фактическими владельцами

Какая демографическая ситуация в дынырийском халифате

Количество рабочих, которым можно и нужно выдать паспорта рф и

пригласить в рф на работу

Реальный потенциал раздачи паспортов рф.

Эпилог. А вообще, рф немножко в шоке от аппетитов местных дынырийских царьков, которые воруюют до мозолей на руках во имя "гивалюции". Думаю, исходя из цифр после "переписи" будет существенное урезание бюджета дыныропотамскому княжеству. И да - никто никого в рф забирать не собирается, кремлю не нужен Донбасс в его нынешнем состоянии, цифры

после "переписи" это подтвердят.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!