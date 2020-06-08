Степанов назвал дату открытия баз отдыха в Украине

Базы отдыха в Украине с 10 июня могут возобновить работу при условии соблюдения условий для очередного этапа смягчений карантина.

Об этом на брифинге в понедельник, 8 июня, глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Этот этап предусматривает, в частности, начало функционирования баз отдыха. Они смогут работать с соблюдением правил, установленных Минздравом", – сказал министр.

Отдых в Украине

Чиновник подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионах будет рассматриваться в каждом отдельном случае.

"Если есть возможность перехода к следующему этапу, то в таком случае базы отдыха начнут работать", – пояснил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что при принятии решений будут руководствоваться правилами адаптивного карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, четыре региона в Украине стали лидерами по количеству зараженных COVID-19.

Всего в стране официально подтверждено 27 462 случаев заражения коронавирусом. Из них было выявлено за минувшие сутки 463.

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