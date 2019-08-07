"Станьте на колени!" Отец погибшего морпеха обратился к Зеленскому

В сети появилось письмо отца одного из погибших 6 августа морпехов ВСУ, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем мужчина жестко требует от главы государства понести ответственность за трагедию и посмотреть в глаза родителям погибших воинов.

Текст сильного обращения опубликовал на своей странице в Facebook Эдуард Литвиненко и подписался под ним позывным "Don".

Ниже приводим полный текст без изменений.

А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин – охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника – Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк – кого хочешь выбирай.

Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "POHUI" – каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших – четыре помощника в разные города Украины.

И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших – за что и почему погибли их мальчики.

Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты – крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять???

Морпехи ВСУ Facebook Эдуарда Литвиненко

Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....

И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас – соучастие в убийстве..До помсти! "Don", отец морпеха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.

Убийство Героев прокомментировал и спецпредставитель Госдепа СШАпо вопросам Украины Курт Волкер. "Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых четыре украинских солдата были убиты военными силами, контролируемыми Россией, – особенно в то время, когда новый украинский президент делает шаги к миру", – сказал он.

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