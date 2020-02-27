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27 февраля • обновлено в 15:41
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

СССР против США. Безжалостные факты

4.2т

Так, друзья — сегодня будет интересный пост-сравнение двух стран, СССР и США.

Фанаты СССР с непонятным мне упорством продолжают именовать СССР словом "сверхдержава", хотя ничем подобным СССР не являлся — он просто поддерживал на международной арене всяких диктаторов и отщепенцев, которые мешали нормально развиваться миру. При этом рассказывая внутри страны всякие пропагандистские сказки о "проклятых США" и разжигая ненависть против стран, которые живут свободно.

Хорошо помню, как в девяностые годы по телевидению шло множество передач с рассказами о реальной жизни в США — бывшие советские граждане с удивлением смотрели на то, как в США живут не какие-то там "пиндосы с рогом во лбу", а точно такие же, как они сами, люди — но которые при равных вложениях сил на работе имели гораздо больше возможностей в своей жизни. Это касалось и путешествий, и владением той или иной собственностью, и возможностями для детей, и права быть защищённым от государственного произвола — для бывшего СССР это казалось чем-то удивительным и волшебным, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

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Всё изменилось с начала двухтысячных годов — продромальным явлением новой эпохи, её программым фильмом стало пропагандистское кино "Брат-2", а позже власть имущие и вовсе стали возвращаться к открытой антиамериканской риторике. Причина этого вседна одна — американцы очень не любят всяких диктаторов, узурпаторов и коррупционеров, а те это знают о очень боятся США, и поэтому спонсируют пропаганду и стараются натравить на США обычных людей.

Итак, в сегодняшнем посте — сравнение СССР и США, а также некоторые выводы.

Уровень жизни населения.

Думаю, здесь всё очевидно — средний советский гражданин жил намного беднее среднего американца и имел намного меньше прав, нежели последний. У советского гражданина не было права собственности, не было права выбора страны проживания, даже своё местопроживание в рамках СССР он выбрать мог далеко не всегда — для этого нужно было иметь "направление на работу", а крупные города, вроде Москвы или Санкт-Петербурга были вообще на правах закрытых. Скажем, на иммиграцию в ту же Москву были установлены всеразличные квоты и "лимиты", откуда собственно и пошло слово "лимита" (с ударением на "а") — таким словом "коренные москвичи" (часто всего во втором поколении) называли всех "понаехавших нам тут".

О сельском населении и говорить нечего — в США были свободные фермерские хозяйства (они размещались главным образом, в южных штатах), где люди имели право свободно владеть оружием, нанимать работников в любом количестве, строить любые постройки, покупать любую технику, брать любые суммы в кредит, сами устанавливать цены на свою продукцию и так далее — словом, государство уважало ваши права как личности и никак не мешало их реализации. Все функции государства сводились только лишь к тому, чтобы следить за исполнением законов.

В совке же несчастные крестьяне жили на правах крепостных рабов, они не имели не то что оружия, но даже паспорта — их стали выдавать только в семидесятые годы, и фактически большую часть существования СССР люди прожили на рабских правах. Крестьяне не имели права никуда выезжать из рабского колхоза без разрешения "начальства" и работали за "трудодни" — не получая за свою работу никакой оплаты. Я хорошо знаю, о чём пишу — мой отец вырос в сельской местности и хорошо запомнил реалии совковой деревни 1950-60-х годов — там была нищета на грани голода, и это ещё в относительно благополучной БССР. Что в те времена было в каком-нибудь Поволжье — мне и представить страшно.

В городах большевики рассказывали сказки о "бесплатных" квартирах, стоимость которых (часто 2-3-4 кратная) фактически высчитывалась у человека из зарплаты, при этом советский гражданин не имел право выбора жилья, а многие вообще всю жизнь прожили в бараках, коммуналках или общежитиях. В США же любой трудящийся мог взять кредит на жильё под очень низкий процент и получить жильё в полную личную собственность.

О "качестве" советского жилья я скромно промолчу — семья советского рабочего из 5 человек в лучшем случае ютилась в двухкомнатной хрущёбе, тогда как точно такой же рабочий в США, такой же квалификации и работающий столько же имел двухэтажный собственный дом с 3-мя спальнями, большой гостиной, столовой, кухней и гаражом. В граже, как правило, стоял автомобиль или два — даже самый скромный и бедный американский фермер имел обычно небольшой пикапчик для полевых работ и легковушку для поездок в город. Советские же граждане вынуждены были брать штурмом ржавые советские трамваи, выясняя попутные вопросы кто там кому отдавил ногу.

Можно ещё долго продолжать, сравнивая качество продуктов, воды и всего остального, но думаю хватит и того, что я написал выше — очевидно, что уровень и качество жизни населения в США и СССР не идет ни в какое сравнение — совок по сравнению с США был бедной и отсталой страной с забитыми и бесправными людьми.

Уровень образования.

Одним из главных советских мифов, который как вирус-поветрие распространяют фанаты СССР — это миф о каком-то "особо качественном" советском образовании. Мол, уровень образования в СССР был настолько высоким, что и говорить об этом нечего. Советские люди лучше всех в мире разгадывали кроссворды! Параллельно с этим мифом распространяются также и россказни, что в Америке, как всем известно, живут тупые пиндосы — мем о "тупых американцах" был запущен пропагандистским фильмом "Брат-2" и поддержан печально известным сатириком, испортившим себе биографию в путиснкие годы.

Для чего нужна эта пропаганда — совершенно понятно. Когда государство не может, не хочет или просто не в состоянии обеспечить качественный уровень жизни людей, когда оно попросту не справляется со своими обязанностями — оно часто выдумывает некие нематериальные, неизмеримые воображаемые ценности, в которых можно превзойти других. Да, Вася — ты живёшь бедно, твоя хрущёвка вот-вот развалится, в подъезде обписанные углы — но зато ты умнее и духовнее тупых пиндосов. Не в деньгах счастье! Главное уметь с умным лицом время от времени спрашивать "в чём сила, брат?"

Обратимся к фактам. За все годы существования Российской Империи, СССР и 27 лет существования молодого государства Российская Федерация Нобелевская премия гражданам этих стран была вручена 16 раз. Два человека (Павлов и Мечников) получили Нобелевку ещё до революции, четыре человека получили Нобелевскую премию по литературе — причём за литературу, которая шла вразрез с совком (Бунин, Пастернак, Шолохов и Солженицын), плюс ещё несколько физиков и химиков. Представители "тупых США" при этом получили Нобелевскую премию аж 326 раз — что более чем в 20 раз превосходит те же показатели у СССР. Это премии как за фундаментальные открытия в области физики, химии, медицины, физиологии, так и Нобелевские премии по литературе.

Если вам этого недостаточно — то сообщу также, что в рейтинг лучших университетов мира от США стабильно входит несколько десятков ВУЗов из США, причём в первую десятку входит 8 американских ВУЗов, и ещё 5-6 американских университетов занимают места с 10-го по 20-е. От России же на последних местах этого рейтинга туда изредка попадает МГУ, а иногда и не попадает. Вот так примерно выглядит этот рейтинг:

В общем, слова тут излишни. В конце могу добавить разве что ещё и то, как образованные лучшим в мире образом советские граждане заряжали банки с водой у телевизора в последние советские годы и как собирали книжную макулатуру в полированных сервантах.

Внешняя политика.

"Пиндосы просто думают о себе, когда стараются наладить жизнь в соседних государствах!" — время от времени вскрикивают фанаты СССР, обсуждая американскую внешнюю политику. Это совершенно верное утверждение, в котором я полностью схожусь во мнении с поклонниками СССР. Никто не хочет жить рядом с убогими, голодными и вечно агрессивными соседями — все хотят жить рядом с респектабельными странами, которые уважают и своих граждан, и своих соседей.

И в этом нет никакого "панамериканизма" — это простой здравый смысл, который ровно точно так же работает и на микроуровне. Если сосед из третьей квартиры в вашем подъезде говорит всем — "друзья, у нас в квартире номер один живёт алкоголик, который устроил наркопритон, обссыкает все углы и орёт по ночам в подъезде дурным голосом песни про Родину — давайте с этим что-то делать", то вы с ним очевидно согласитесь — не из-за "третьеквартирного протектората", а просто из-за здравого смысла — так будет лучше всем. Алкоголик из квартиры номер один будет, разумеется, против такого положения вещей — он будет вскрикивать что-то про "многополярный подъезд" и о том, что зассаные углы — тоже важная часть подъездной культуры, но слушать его никто не будет — потому что все хотят жить в чистом и красивом подъезде, а не нюхать алкоголические миазмы. Это и в ваших интересах, и в интересах инициативного жильца из квартиры номер три.

Вот примерно таким же образом складывалась внешняя политика СССР и США — США старались поддерживать нормальных благополучных "соседей по подъезду", которые, становясь на ноги, превращались в нормальные государства. СССР же поддерживал всяких алкашей из квартиры номер один — стараясь ставит палки в колёса цивилизованному миру.

Как только в какой-нибудь африканской стране или в далёкой латиноамериканской Брухтании появлялся такой алкоголик у власти — он тут же получал поддержку от Советского Союза — просто потому, что "Баба-Яга против". СССР поддерживал людоеда Бокассу, людоеда Иди Амина (который хранил тела своих жертв в большом холодильнике в саду), поддерживал диктатора и узурпатора Мугабе — Брежнев целовался с ним в десна и говорил ему "дорогой ты наш Роберт Габриэлевич Мугабе!", посылая подарки в виде денег и автоматов.

Что ещё интересно — вся эта поддержка осуществлялась на деньги простых советских трудящихся, которые об этом даже не подозревали.

Разное будущее. Вместо эпилога.

Удивительно то, что после всех советских экспериментов над собственным народом и окружающими странами находятся ещё те, кто продолжает считать советский путь развития чем-то нормальным и хорошим. В мире нет ни одного примера, когда при совковом протекторате удалось бы построить богатое и счастливое государство без ГУЛАГа и репрессий. Нет ни одного! В лучшем случае можно вспомнить нежизнеспособные "витрины социализма", в которых за деньги трудящихся из Омска и Сургута делалась "красивая картинка для иностранной прессы" — вроде Болгарии или Югославии.

Во всех остальных случаях получалось одно и то же — государство под совковым протекторатом начинало репрессии, "закручивание гаек", получало невероятно коррумпированный высший класс, который обладал особыми привилегиями+бесправное население, затем получал отток населения из страны и закрывал границы, а пропаганда рассказывала о том, как же прекрасно нам тут всем живётся за забором, и работало это всегда одинаково — от ГДР до КНДР. При поддержке же США всегда получались довольно нелпохие страны, вроде Южной Кореи или Западной Германии — с нормальными правами у населения, с нормальным уровнем образования, достойной оплатой труда и прочим подобным.

Подводя итог, можно сказать так — США старались поддерживать перспективные страны и стремились их сделать такими же богатыми и правовыми государствами, какими являлись сами США, а СССР поддерживал всяких отщепенцев и старался сделать их такими же нищими, и бесправыми, каким был сам СССР, и эксплуатировал ради этой "высшей цели" собственное несчастное население. В совковом представлении именно это и являлось "многополярными миром", за который следовало бороться...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу США, СССР, ну и так далее.

Интересно ваше мнение узнать.

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Максим Мирович Максим Мирович
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СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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Хрюньделько Мыкола
Хрюньделько Мыкола
А сколько америкосов получили Сталинскую и Ленинскую премии?
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