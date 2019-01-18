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''Создают космическое оружие!'' Экс-нардеп отличился маразмом об Украине на росТВ

1.7тЧитать материал на украинском

Экс-нардеп Василий Волга, активно поддерживающий Россию, заявил, что украинское общество готовят к тотальной милитаризации и вооружению космическим оружием США.

Кроме того, он обеспокоился ростом антироссийских настроений в Украине. Бредовую теорию Волга выдвинул в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Василий Волга

Василий Волга

Facebook Василия Волги

"Эти люди, они перешли в совершенно уже новое, другое качество. Ежели они слышат об оружии, они постепенно начинают понимать, их начинают приучать к той мысли, что: а ну-ка будет один или два миллиона людей из этой общности, которые действительно на протяжении трех десятков лет, когда школьная программа вся поменяна, когда другие люди получились, а ну-ка один или два миллиона человек вооружат современным оружием. И действительно это оружие будет в полной степени интегрировано на те же космические силы США. И что это будет?" — возмутился неадекватный коллаборационист.

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Ведущий программы Владимир Соловьев продолжил развивать эту тему и заявил, что таким образом Украина якобы подтолкнет себя к масштабной "гражданской войне" не только в восточных, но и в центральных регионах. Путинский топ-пропагандист также выразил уверенность в том, что в Украине выращивают "антирусскую" нацию.

Однако Волга не согласился с ним, с сожалением отметив, что все больше украинцев соглашаются с мыслью о вечной вражде с Россией.

"Я могу ошибаться, но мои субъективные ощущения, что западная Украина — это вообще уже завальцована. А центральная Украина и частично восточная — это до 60% людей, для которых Донбасс уже просто не существует, Россия реально вражеское государство", — возмутился он.

Василий Волга

Василий Волга

Facebook Василия Волги

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Василий ВолгаВладимир Соловьев
Место
Украина
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Цікаво, Вася курить, нюхає, чи вже і колеться???
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