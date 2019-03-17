"Совок вернулся!" В сети показали нищенские фото из супермаркета в Донецке

В сети показали фото пустых полок в супермаркете "Амстор" в самом центре оккупированного Донецка.

Об этом на своей странице в Twitter написал пользователь под ником "Хочу домой", разместив подтверждающие снимки с магазина.

"Амстор" на цирке. Не-не! У нас все в порядке", – написал он.

Донецк

"Амстор" на цирке - Не-не! У нас все в порядке))) pic.twitter.com/Kkm6V5YpHJ — hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 17 марта 2019 г.

Под постом пользователи иронично прокомментировали ситуацию с отсутствием продуктов в оккупированном городе: "Хоть бы бычками в томате или березовым соком заставили", "А пломбир "самый вкусный" есть?", "Совок вернулся", "Чисто и красиво, а главное - "бендер" не наблюдается", "Скоро по кирпичику разберут", "Даже тараканы с голоду вымерли", – пишут они.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фото из города Донецка, который на данный момент находится под оккупацией "Л/ДНР". На большинстве фотографий заметно практически отсутствие людей, и это несмотря на тот факт, что кадры сделаны средь бела дня.

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