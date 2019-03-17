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"Совок вернулся!" В сети показали нищенские фото из супермаркета в Донецке

4.1тЧитать материал на украинском

В сети показали фото пустых полок в супермаркете "Амстор" в самом центре оккупированного Донецка.

Об этом на своей странице в Twitter написал пользователь под ником "Хочу домой", разместив подтверждающие снимки с магазина.

"Амстор" на цирке. Не-не! У нас все в порядке", – написал он.

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Под постом пользователи иронично прокомментировали ситуацию с отсутствием продуктов в оккупированном городе: "Хоть бы бычками в томате или березовым соком заставили", "А пломбир "самый вкусный" есть?", "Совок вернулся", "Чисто и красиво, а главное - "бендер" не наблюдается", "Скоро по кирпичику разберут", "Даже тараканы с голоду вымерли", – пишут они.

"Совок вернулся!" В сети показали нищенские фото из супермаркета в Донецке
"Совок вернулся!" В сети показали нищенские фото из супермаркета в Донецке
"Совок вернулся!" В сети показали нищенские фото из супермаркета в Донецке

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фото из города Донецка, который на данный момент находится под оккупацией "Л/ДНР". На большинстве фотографий заметно практически отсутствие людей, и это несмотря на тот факт, что кадры сделаны средь бела дня.

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Место
Украина
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Ото нехай лугандоны, как прежде, пойдут пешим пехом в мацкву, да на красной площади касками по асфальту постучат. Вот им )(уйло и подкинет жрачки, да бабла по мешку на рыло, а заодно танков в шахты. Штоб было што выкапывать
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Junio Van
Junio Van
и суток не пройдет как рагули расстроятся что это фейк и их в очередной раз одебилили )) пять лет каж.день одно и тоже ))
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Junio Van, угу, рагули стоят в километровых очередях шо б к хунте хфашистскай за пенсией съездить и колбаски прикупить, а то в скаленовстающих рецпубликах скоро всех собак поедят с голодухи...уже пять лет стоят! https://www.youtube.com/watch?v=AhuAWaZloSE
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
ну а шо вы хатели? "кармильцы" теперь не кормят биндер, НАТО и ЕС ибо, самим жрать не чего! хочется громко так крикнуть "РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!!!"
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