"Совок убивал людей": Наливайченко показал, как скрывали правду о Чернобыле

СССР после катастрофы на Чернобыльской АЭС активно пытался скрыть любую правдивую информацию о ЧП и пострадавших.
Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, показав на камеру список тайных указаний из Москвы.
"Совок убивал людей ложью. Советская власть понимала все последствия взрыва, но засекретили причины катастрофы и запретила эвакуацию", - заявил он.
По его словам, советские власти запрещали раскрывать настоящие причины аварии, распространяя исключительно "свою правду". Также умалчивались данные о людях с лучевой болезнью.
Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук рассказал, что Чернобыльской катастрофы могло бы не быть, однако роковое решение было принято компартией в Киеве.
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