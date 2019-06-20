"Совок убивал людей": Наливайченко показал, как скрывали правду о Чернобыле

СССР после катастрофы на Чернобыльской АЭС активно пытался скрыть любую правдивую информацию о ЧП и пострадавших.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, показав на камеру список тайных указаний из Москвы.

"Совок убивал людей ложью. Советская власть понимала все последствия взрыва, но засекретили причины катастрофы и запретила эвакуацию", - заявил он.

По его словам, советские власти запрещали раскрывать настоящие причины аварии, распространяя исключительно "свою правду". Также умалчивались данные о людях с лучевой болезнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук рассказал, что Чернобыльской катастрофы могло бы не быть, однако роковое решение было принято компартией в Киеве.

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