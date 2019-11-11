"Сосиску и прописку хочу!" Житель Донбасса пригрозил "закоротить" Путина

Жители оккупированного Донбасса ополчились против президента России Владимира Путина за то, что после получения российских паспортов никак не могут добиться пенсии соседнего государства без регистрации в РФ. Свое недовольство его действиями они не побоялись высказать публично.

Видео одного такого признания поделился на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский, иронично подчеркнув "Спасибо, Россия!" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На ролике мужчина из шахтерского города Хрустальный (ранее Красный Луч) назвал себя гражданином Российской Федерации, в частности "ЛНР", и поздравил всех с "Днем народного единства". При этом Путина он обозвал фашистом.

Житель "ЛНР" Игорь Кнышов Скриншот с видео

"Вот мой паспорт. Российская Федерация на нем написано. Его мне выдали без прописки. А пенсию требуют с ней. С "Днем народного единства"! Всех, кроме фашиста Путина! Гада, который мне пенсию зарубил", — заявил мужчина, которого зовут Игорь Кнышов, демонстративно поднеся к камере свой паспорт.

По его словам, ни "ЛНР", ни Украина ему пенсию не начисляют. А выплаты РФ он не получал 19 месяцев — с апреля 2017-го по октябрь 2018 года. Теперь, когда прописка, за которую он ранее давал взятки, кончилась — ему не на что жить и отмечать российские праздники.

Говоря это, с легкой улыбкой он показал всем властям РФ, а в частности ее главе Путину фиги.

Житель Донбасса пригрозил "закоротить" Путина Скриншот из видео

"А что, я должен плакать? Пусть этот каратист Путин плачет. Ох, я бы его закоротил!" — пригрозил Кнышов.

После, кривляясь, он пропел свою песню со словами: "И сосиску хочу, и прописку хочу!".

"О, путинская пыка фашистская. Последний кусок хлеба у пенсионера-шахтера забрали. Прописки нет ни**ена. А у Донбасса она есть, а?" — махая кулаком, заявил дед и выключил камеру.

При этом в соцсети талант жителя "ЛНР" оценили, подчеркнув, мол, это наглядный пример кремлевского мифа о том, что "русские своих не бросают".

Скриншот twitter.com/den_kazansky

"Сумасшедший старик. Скоро повесится", "Даже этот, е**нутый на всю голову новорос понял, что РФ его использовала, а теперь вышвырнула, как использованный г*ндон. Вот и представьте уровень тупорылости тех, кто до сих пор верят, что нужны РФ — не как повод для оккупации Украины, а как "русские своих не бросают"‏, "Супер! У него большое будущее... Талантище!" — прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Волгограде военному пенсионеру отказались признать службу в "ДНР", поскольку такого государства по международному праву не существует. Об этом сообщает местное издание v1.ru. Михаил Заикин, который участвовал в боевых действиях на стороне террористов, потребовал возместить ему пенсию, которую перестали выплачивать с момента его прибытия на Донбасс.

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