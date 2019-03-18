|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Сошел с ума?" Путин внезапно заговорил на украинском в Крыму: видео

5.3тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин грубо высказался об Украине, заявив, что будет готов к переговорам, только когда в Киеве "восторжествует здравый смысл", и показал знание украинского языка.

Соответствующее видео встречи с жителями незаконно аннексированного Крыма в Симферополе, куда лидер РФ прибыл праздновать 5-летие захвата полуострова, появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова в Twitter.

"Когда здравый смысл в Киеве восторжествует, тогда будем строить с ними отношения", – заявил Путин.

"Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят иногда, вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински: "З глузду з'їхав, чи що?" – высказался президент России.

Новости
Путин просчитался: такого эффекта от аннексии Крыма никто не ожидал
"Сошел с ума?" Путин внезапно заговорил на украинском в Крыму: видео

Скриншот из видео

"Сошел с ума?" Путин внезапно заговорил на украинском в Крыму: видео

Скриншот из видео

По словам Путина, украинцы якобы настолько запуганы, что боятся позвонить по телефону родным в Россию, поскольку "все прослушивает СБУ".

При этом, президент РФ заверил, что вскоре "глубокие корни нашей общей истории, культуры, веры возьмут верх над всякой "политической пеной" сегодняшнего дня".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как улицы аннексированного Крыма "зачистили" к приезду Путина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости РоссииНовости Крыма
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
63
20
Смешно
0
Интересно
1
Печально
22
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Смотрите, его никто не арестовал и не репрессировал за украинский язык в Крыму, что на это скажет алюминиевая пропаганда?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Все таки Путин молодец
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Александр
Иванов Александр
У меня к Пете претензия-мало творит,нужно в разы больше!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения