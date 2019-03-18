"Сошел с ума?" Путин внезапно заговорил на украинском в Крыму: видео

Президент России Владимир Путин грубо высказался об Украине, заявив, что будет готов к переговорам, только когда в Киеве "восторжествует здравый смысл", и показал знание украинского языка.

Соответствующее видео встречи с жителями незаконно аннексированного Крыма в Симферополе, куда лидер РФ прибыл праздновать 5-летие захвата полуострова, появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова в Twitter.

"Когда здравый смысл в Киеве восторжествует, тогда будем строить с ними отношения", – заявил Путин.

"Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят иногда, вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински: "З глузду з'їхав, чи що?" – высказался президент России.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

По словам Путина, украинцы якобы настолько запуганы, что боятся позвонить по телефону родным в Россию, поскольку "все прослушивает СБУ".

При этом, президент РФ заверил, что вскоре "глубокие корни нашей общей истории, культуры, веры возьмут верх над всякой "политической пеной" сегодняшнего дня".

Путин: Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински "С глузду съихал чи шо?" pic.twitter.com/sSCAMpBQG6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как улицы аннексированного Крыма "зачистили" к приезду Путина.

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