Соратник Медведчука купил Zik: началась волна увольнений

После покупки телеканала Zik нардепом Тарасом Козаком, соратником скандального политика-оппозиционера Виктора Медведчука, многие сотрудники компании заявили об увольнении.

В частности, как пишет "Детектор медиа", с телеканала уходят гендиректор Игорь Туркевич, руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, журналист и ведущий Вахтанг Кипиани, главный редактор ИА ZikТатьяна Вергелес.

Иллюстрация. Zik

"Мой Zik закончился. Увольняюсь", – прокомментировала случившееся Вергелес на своей странице в Facebook.

Татьяна Вергелес Zik

"За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, купил ли Медведчук Zik. И это всегда было неправдой. Но вот это произошло – Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец Zik'а. Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу", – заявила Мовчан.

Ольга Мовчан Zik

"Завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу.

Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, ибо официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция", – написал в Facebook Недзельский.

Роман Недзельский Zik

"По дороге на презентацию книги "Дело Василия Стуса" узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа "Историческая правда-ZIK". Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук – это враг моей страны, убийца и прошлого, и будущего", – заявил Кипиани.

Вахтанг Кипиани Zik

Напомним, владельцем Zik Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду Украины от партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь", официально стал 14 июня.

Таким образом, в его медиаактиве теперь три канала: "112 Украина", NewsOne и Zik.

СМИ называют Козака "человеком Медведчука". Он является 10-м в списке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ранее политик был заместителем Медведчука в ОО "Центр Правового Государства", а также членом координационного совета пророссийского движения "Украинский выбор", инициатор и лидер которого – Медведчук.

В Верховную Раду 8-го созыва он попал по списку "Оппозиционного блока".

Тарас Козак NewsOne

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон сообщил, что прекращает свое сотрудничество с телеканалом Медведчука "112 Украина". Также об уходе объявила его жена Алеся Бацман.

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