Сколько человек могут сопровождать ребенка с 6 апреля: полиция дала разъяснение

Введенные ограничения постановлением Кабинета министров Украины на период карантина позволяют перемещение более двух лиц, если третьим лицом или более являются дети.
Как пояснила в комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик, ребенка могут сопровождать двое родителей, но не более.
"Одного ребенка не может сопровождать, например, четыре человека. Двое родителей могут сопровождать ребенка", – сказала она.
Родители с детьми
"Психологический портал"
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.
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