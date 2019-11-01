"Бондаренко – п**даболка!" Соколова ярко разнесла экс-регионалку за фейк на росТВ

Украинская журналистка Янина Соколова ярко разгромила фейк пособницы оккупантов, экс-регионалки Елены Бондаренко. Выступая на российском телевидении, та заявила, что в Украине якобы отменили для старшеклассников такие предметы, как алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география и астрономия.

По этому поводу телеведущая устроила предательнице яркий троллинг в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Есть определенные категории "экспертов" у Соловьева: долбо*бы, психически неуравновешенные и мхи. Но чтобы появились мхи-долбо*бы – такое даже Мичурину не снилось! А вот Елена Бондаренко сумела совместить в себе оба этих гена. Она мало того, что п*здит, да еще и п*здит, не разобравшись в вопросе. Да, у нас еще отменили левые руки как рудимент. Левая рука при выбрасывании "зиги" только мешает и путает школьника. Я просто докажу, что Елена Бондаренко – п**даболка", – жестко осадила пропагандистку Соколова.

Журналистка объяснила, что на самом деле речь идет не об отмене предметов, а о реформе школьного образования. Она предусматривает систематизацию дисциплин на девять категорий, которые называются компетентности. Таким образом, к примеру, алгебра и геометрия войдут в математическую компетенцию.

"Смысл реформы, чтобы дети не просто тупо зубрили правила, а умели их применять, были компетентными. Но откуда Елене знать о компетентности, если она компетентна только в продаже Родины за мелкий прайс", – продолжила троллить журналистка скандальную экс-регионалку.

Кроме того, Соколову рассмешила ложь Бондаренко о том, что Украина якобы переходит на систему образования, которая существовала в гитлеровской Германии. Изменница Украины заявила, что дети якобы будут изучать только историю, литературу и патриотическое воспитание.

Янина Соколова

"Открываем список предметов в 11 классе за 2019 год. Елена, на Камчатке там! Хватит шм*ньку свою теребить! Я для кого это делаю?! Внимательно смотри! Базовые предметы – украинский язык и литература, английский язык. Ну, пока все сходится, прямо бандеропиндосский рай. Зарубежная литература. А-а-а, "Майн Кампф" изучать! История – история Третьего рейха, всемирная история – история всемирного рейха. Гражданское образование – это о том, что у русскоговорящих нет прав! Ой, подождите, что это? Математика?! Алгебра и начало анализа?! Геометрия?! Биология и экология?! География?! Физика и астрономия?! Химия?! Как так?! Елена, а вот еще и выборочно-обязательные предметы: искусство, технологии, информатика!" – ответила на ложь Бондаренко Соколова.

После этого она жестко высмеяла постоянные походы бывшей регионалки на эфиры к главному пропагандисту Кремля, а также поставила под сомнение высокий уровень интеллекта пособницы российских оккупантов.

"А теперь, Елена, реши задачку: из одной трубы вытекает п*здежь, из второй – тупость, из третьей выглядывает Жириновский с прищепками на сосках. Что получается? Правильно – бассейн с г*вном, или "Вечер с Владимиром Соловьевым". Лена, не ходи ты туда! Ходи лучше в украинскую школу, в 5 класс, может что-то из тебя и вырастет", – высмеяла Бондаренко журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бондаренко засветилась на российском телевидении со скандальным выступлением о якобы тотальном притеснении русского языка в Украине. Отдельное место в спиче экс-регионалка уделила преобладанию украиноязычных школ в Киеве, что, по ее мнению, является непозволительным.

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