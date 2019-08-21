"Плачу, что живу среди таких": Соколова взорвала сеть трогательным видео о ВСУ

Украинская журналистка Янина Соколова записала трогательное видео со словами благодарности украинским воинам, которые защищают независимость государства на Донбассе.

Роликом она поделилась на своем YouTube-канале. Менее чем за сутки с момента публикации он собрал почти 6 тысяч просмотров, почти 2 тысячи лайков и более сотни комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Я никогда не думала, что мне придется благодарить тебя. Почему никогда, потому что я никогда не думала, что будет война. Теперь я абсолютно точно знаю, кто Герой нашего времени, а кто антигерой. Я абсолютно точно могу рассказать своим детям, кто тот дядя или тетя, которые позволяют им утром целовать меня, которые позволяют им играть с любимой игрушкой, которые позволяют смотреть парады и гордиться тем, что в этой стране есть настоящие мужчины и женщины, дети и сестры своей нации", – проникновенно обратилась Соколова к украинским защитникам.

Телеведущая отметила, что все, что она делает, возможно только благодаря воинам украинской армии. Ведь в то время, как они жертвуют своей жизнью, люди в мирных городах имеют возможность не знать, что такое война.

"Это, возможно, прозвучит пафосно, но каждый раз, когда я вижу военных на улице, у меня возникают слезы от того, что я живу среди таких, как ты. Все, что я делаю, – все это благодаря тебе. Потому что я совершенно точно знаю, что где-то на востоке или где-то в мирных городах есть человек, который для меня является настоящим идолом. Потому что отдавать жизнь за свою страну – это, пожалуй, самый крутой шаг, который может произойти в нашей жизни. Я благодарю тебя. Все, что мы имеем здесь, в мирных городах, все, что будем иметь в будущем – это все благодаря тебе", – выразила восхищение героизмом украинских воинов Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова призвала украинцев поддержать Марш Защитников Украины, чтобы поблагодарить их за подвиги и мир в большинстве городов страны. Она также отметила, что, придя на парад, украинцы продемонстрируют России, что ей не удалось завладеть сердцами настоящих патриотов.

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