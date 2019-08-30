"Дрессировщики снегирей и мальчики для распятия": Соколова высмеяла фейк "ДНР" о рабах

Украинская журналистка Янина Соколова ярко разгромила фейк террористов "ДНР" о том, что на оккупированные территории якобы приезжают украинцы за рабами.

Она удивилась тому, как россияне могут верить в такие маразматичные вбросы, и устроила им забавный троллинг в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

"А теперь я обращаюсь к миллионам россиян, которые верят в эту х*йню. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас в Украину на самый большой рынок рабов в Одессе. На 7 километре 146 контейнер, спросить Янину. Там у меня такой выбор! Ай! Шахтеры донецкие, луганские, львовские, голодающие учителя русского языка, дрессировщики снегирей, мальчики для распятия, самовоспламеняющиеся пенсионерки, свидетели визитки Яроша, ихтамнеты обыкновенные и охотники на зомби", – шутит Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористка "ДНР" по прозвищу Боня выдала фейк об украинцах, которые якобы приезжали на Донбасс за "рабами". Пособница боевиков для росТВ рассказала, что сама видела бумагу, якобы подписанную пятым президентом Украины Петром Порошенко, которая давала разрешение приезжим занимать любой понравившийся им дом в городе. А если в нем проживали люди, приезжие могли взять их себе в качестве "рабов" или "рабочих".

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