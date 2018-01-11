УкрEngРус

Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине

3.9т

После кратковременного похолодания, которое продлится до 16 января, в Украину придет потепление.

Об этом "КП в Украине" рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Также он отметил, что снега в январе, по словам синоптика, не предвидится.

Новости
Не допускайте слез: синоптик предупредила об изменениях погоды в Киеве

"В частности, в ближайшие две-три недели больших снегопадов ожидать в Украине не стоит. Да и в дальнейшем выпадение снега не гарантирует того, что он будет лежать долго. Как показывают последние наблюдения, снежный покров довольно нестабильный — он то появляется, то исчезает. Вместе с тем мы не исключаем и того, что такая неустойчивая климатическая система может сопровождаться опасными природными явлениями — штормовыми ветрами, сильными снегопадами и ливнями", - рассказал Николай Кульбида.

Напомним, также ранее появился неожиданный прогноз погоды в Украине.

Читайте все новости по теме "Погода в Донецке" на Обозревателе.

Темы
Погода в ДонецкеПогода в КарпатахПогода в ЗапорожьеПогода в КиевеПогода в ОдессеПогода в ХарьковеПогода во ЛьвовеПрогноз погодыПрогноз погоди
Персона
Николай Кульбида
Место
Украина
Объект
Укргидрометцентр
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости