Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине

После кратковременного похолодания, которое продлится до 16 января, в Украину придет потепление.

Об этом "КП в Украине" рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Также он отметил, что снега в январе, по словам синоптика, не предвидится.

"В частности, в ближайшие две-три недели больших снегопадов ожидать в Украине не стоит. Да и в дальнейшем выпадение снега не гарантирует того, что он будет лежать долго. Как показывают последние наблюдения, снежный покров довольно нестабильный — он то появляется, то исчезает. Вместе с тем мы не исключаем и того, что такая неустойчивая климатическая система может сопровождаться опасными природными явлениями — штормовыми ветрами, сильными снегопадами и ливнями", - рассказал Николай Кульбида.

Напомним, также ранее появился неожиданный прогноз погоды в Украине.