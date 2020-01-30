Снега не будет: синоптик дал прогноз на февраль в Украине

Февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

Об этом сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. При этом в феврале возможны обильные осадки.

"Как показывают расчёты различных численных моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), последний месяц календарной зимы продолжит тенденцию января с сохранением активного западного/юго-западного переноса и преобладание атлантических и средиземноморских воздушных масс. Вследствие этого, практически по всей Европе (особенно в восточной половине) ожидаются положительные аномалии температуры воздуха", – отметил он.

По словам синоптика, количество осадков при этом прогнозируется около нормы местами на 10-30% выше нее за счет преобладания в течения месяца поля пониженного давления.

"Есть вероятность эпизодических вторжений холода с севера, однако их интенсивность и продолжительность не смогут существенно повлиять на общую картину. Постоянного снежного покрова не ожидается", – уточнил Кибальчич.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей Украины ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

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