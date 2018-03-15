Сначала снег и морозы: синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление

Интенсивное потепление в Украине начнется с 27 марта, а до этого времени сохранится прохладная погода без нарастания тепла.

"Пока до 26 марта интенсивного нарастания тепла не предвидится. То есть все весенние процессы, по сегодняшним данным, начнутся только с 27 марта", — рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко, передает УНИАН.

Однако в ближайшие дни, 17−19 марта, в северной части Украины ожидаются мощные снегопады.

В частности, в Черниговской, Сумской и, возможно, в Киевской областях выпадет 20−30 см снега. Здесь ожидается наиболее интенсивное снижение температуры — в течение нескольких дней столбик термометра не будет подниматься выше 10−15 градусов мороза.

На юге Украины также возможны снегопады, ночью мороз достигнет 6 — 8 градусов.

НАпомним, ранее появился прогноз погоды до конца недели.